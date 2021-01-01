Людмила Князева - Дальний лес. Поем, импровизируем, играем спектакль вместе с ребенком. Детский музыкальный сборник
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Педагогика
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Детский музыкальный сборник педагога – практика с 15-летним стажем, научного корреспондента Российской академии образования, композитора, члена Союза композиторов России Людмилы Князевой состоит из трех частей: 1. Музыкальные развивающие игры с заданиями по импровизации; 2. Сценарий детского музыкального спектакля «Бармалей» с нотным приложением; 3. Ноты детских песен. Сборник адресован юным любителям музыки и театра и их родителям, а также педагогам ДМШ, школ искусств, детских музыкальных и театральных кружков и студий.

 

 

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